Україна стала іншою: Іларіонов оцінив ризики великої війни з Росією

В Україні вже 8 років триває війна. В останні два місяці західні політики стали говорити про можливе вторгнення російських військ на територію України. Але не всі експерти погоджуються з тим, що саме найближчим часом може розпочатися нова повномасштабна війна. Україна стала іншою, з такою Україною Путін не впорається.

Про це в етері ток-шоу «ГОРДОН» на YouTube-каналі Дмитра Гордона заявив колишній радник президента Росії з економічної політики Андрій Іларіонов.

За словами Іларіонова, щоб зараз вести велику війну проти сьогоднішньої України з її Збройними силами та готовим до опору суспільством, в агресора не вистачить сил. Він не впорається. І Путін знає про це.

«З народом України він упоратися не може. І тому він намагається впоратися з окремими особами в українському керівництві. За допомогою залякування, шантажу та інших інструментів він намагається досягти того, чого не зможе вже ніколи досягти великою війною. Він хоче добитися контролю над Україною. Великої війни контролю над Україною він досягти не може ніколи. Можливо, дрібний, нещасний шанс мав у 2014 році, але зараз це неможливо. Україна стала іншою», — наголосив Іларіонов.

Але війна «не припиниться доти, доки у Кремлі його нинішній господар», вважає експерт.

Для цього Кремль використовуватиме різні інструменти, технології, можливі провокації, стрілянину, локальні операції.

«Але великої війни, великомасштабного наступу зі спробами захопити величезні райони, території України — як Південну Україну, Лівобережну, з захопленням чи оточенням великих міст, з виходом на Дніпро, спробою оточення чи захоплення Києва, — ось цієї великої війни не буде», — впевнений Іларіонов.

Він також вважає, що виконання Мінських угод означає для України втрату суверенітету.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» аналітик Дмитро Золотухін заявив, що Путін і сам не знає, чи нападе на Україну. Але ж постійне нагнітання ситуації впливає на українську економіку, в яку інвестори не хочуть вкладати гроші.

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