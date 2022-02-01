Чисельність ЗСУ зросте на 100 тисяч: Зеленський підписав в Раді указ

Президент України Володимир Зеленський, який під час спілкування з іноземними журналістами заявив, що не вважає ситуацію на Донбасі більш напруженою, ніж раніше, підписав указ про зміцнення обороноздатності України, яким, зокрема, передбачається збільшення чисельності військовослужбовців ЗСУ на 100 тисяч осіб.

Про це він заявив під час виступу у Раді, повідомляє «РБК-Україна». Згідно з указом, чисельність ЗСУ нарощуватимуть протягом трьох років, термін служби контрактників буде збільшено, заплановано створення 20 нових бригад.

Зеленський у Раді також відзначив низку запланованих візитів західних чиновників до Києва та заявив, що це є підтвердженням того, що ніхто не вирішуватиме долю України за її спиною. При цьому він назвав медіаполе новим полем бою, а новини — зброєю.

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«Будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний та великий вплив на наших людей, на психіку людей, на нашу державу. Особливо на нашу економіку», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський назвав запрошення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова приїхати до Москви чи Сочі на переговори щодо двосторонніх відносин, але не щодо Донбасу «цинізмом найвищого рівня».

Фото Офісу президента

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