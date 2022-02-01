Залишився тиждень: у податковій нагадали, яку звітність потрібно подати до 9 лютого

Для підприємців встановлено дати, до яких вони мають звітувати до податкової. Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області.

Так, до 9 лютого 2022 року включно звітність має подати:

- ФОП- спрощенці третьої групи — річну податкову декларацію за 2021 рік;

- підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування — податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2021 рік;

- юридичні особи, платники єдиного податку 3-ї групи — податкову декларацію за 2021 рік.

Крім того, подаються звіти за 4 квартал 2021 року:

- з екологічного податку;

- рентної плати за користування надрами;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування лісовими ресурсами;

- податкова декларація збору за паркування;

- декларація туристичного збору за 2021 рік.

9 лютого також є граничний термін подання сплати ЄСВ «за себе» для підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити компаніям оформляти своїх працівників приватними підприємцями.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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