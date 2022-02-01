28.18 / 28.49 31.53 / 31.99
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Залишився тиждень: у податковій нагадали, яку звітність потрібно подати до 9 лютого

10:21 1 лютого 2022
люди

Для підприємців встановлено дати, до яких вони мають звітувати до податкової. Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Київській області.

Так, до 9 лютого 2022 року включно звітність має подати:

- ФОП- спрощенці третьої групи — річну податкову декларацію за 2021 рік;

- підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування — податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2021 рік;

- юридичні особи, платники єдиного податку 3-ї групи — податкову декларацію за 2021 рік.

Читайте також: За що штрафуватимуть ФОП й для кого РРО не є обов'язковим, розповів Данило Гетманцев

Крім того, подаються звіти за 4 квартал 2021 року:
- з екологічного податку;

- рентної плати за користування надрами;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування лісовими ресурсами;

- податкова декларація збору за паркування;

- декларація туристичного збору за 2021 рік.

9 лютого також є граничний термін подання сплати ЄСВ «за себе» для підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити компаніям оформляти своїх працівників приватними підприємцями.

Фото: https://ua.depositphotos.com

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.