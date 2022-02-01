Пандемія коронавірусу може завершитися у 2022 році: у МОЗ зробили обнадійливу заяву

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який раніше попереджав, що штам ковіду «Омікрон» підтвердили вже у 20 областях України, з «обережним, але оптимізмом» припустив, що у 2022 році пандемія COVID-19 може бути подолана.

В ефірі «Свободи слова на ICTV» міністр назвав три фактори, які, на його думку, відіграють важливу роль у боротьбі з ковідом.

Перший — поява вакцини, яка стала доступною. Другий — розробка препаратів прямої противірусної дії. Віктор Ляшко зазначив, що до кінця поточного тижня такі препарати мають бути вже в Україні. А третій фактор — зниження агресивності штаму.

«Три фактори, які за фактом говорять про те, що можна з обережним, але оптимізмом дивитися у 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія», — додав він.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні зареєстрували для екстреного застосування препарат «Молнупіравір». Препарат запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Його призначають пацієнтам, які мають хоча б один фактор ризику: надмірна вага, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Фото Pixabay

209

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter