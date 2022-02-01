В «Дії» з'явилися бустерні сертифікати: як їх згенерувати

Українці, які отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, можуть у мобільному додатку «Дія» згенерувати відповідний COVID-сертифікат.

Щоб отримати сертифікат, потрібно авторизуватися у додатку, зайти у вкладку «Послуги» та запросити внутрішній та міжнародний COVID-сертифікати. Бустерний сертифікат через кілька хвилин підтягнеться до програми.

Внутрішній сертифікат оновлюється та продовжується терміном 270 днів після третьої дози. Міжнародних сертифікатів буде два: за першими двома дозами (дійсний 270 днів після другої дози) та за бустерною дозою (дійсний 270 днів після третьої дози).

У новому сертифікаті вказано інформацію з назвою препарату, якою була зроблена бустерна доза щеплення.

У МОЗ стверджують, що вакцинація бустерною дозою підвищує рівень захисту від коронавірусу до 80%. В Україні від початку кампанії вакцинації третю дозу отримали понад 339 тисяч людей.

Нагадаємо, українці, які зробили два щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac та отримали бустер від Pfizer, зможуть подорожувати до країн ЄС з COVID-сертифікатом, оскільки в Європі найчастіше вимагають вакцинацію препаратом Comirnaty від Pfizer.

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