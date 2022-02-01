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Україна

Сумне лютневе «підвищення»: в Україні знову збільшилася кількість інфікованих коронавірусом та летальних наслідків

9:07 1 лютого 2022
Тест на ковід

В Україні, де штам коронавірусу «Омікрон» зафіксували вже у 20 областях, станом на ранок вівторка, 1 лютого, зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків COVID-19.

За даними МОЗ, серед хворих багато дітей — понад чотири тисячі.

У лікарні потрапили 2069 пацієнтів, одужали 8835 осіб. Хвороба стала летальною для 192 українців.

Протягом понеділка, 31 січня, 65 655 осіб вакцинувалися проти COVID-19: першою дозою 23 278 громадян, другою — 25 525 українців. Додаткову та бустерну отримали 480 та 16 372 особи відповідно.

Дані МОЗ

Нагадаємо, що з 1 лютого розширився список сфер, працівники яких мають бути вакцинованими, інакше їх усунуть. Йдеться про співробітників органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

Фото Pixabay

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