Підвищення пенсій у 2022 році: кому додадуть 400 грн, кому 500, а хто отримуватиме як мінімум 3 тисячі грн на місяць
У березні поточного року, згідно з законом, українським пенсіонерам проіндексують соцвиплати. Індексація торкнеться майже 10 мільйонів людей.
Підвищення пенсій передбачено для людей віком 75−80 років — на 400 гривень. Пенсіонери 80+ отримають на 500 гривень більше.
У пенсіонерів старших за 70 років, які мають повний трудовий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), мінімальна пенсія складе не менше 3000 гривень.
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Крім того, планується підвищити компенсаційні виплати військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.
Нагадаємо, згідно з офіційною статистикою, середня пенсія в Україні на 1 січня 2022 року становить 3915 гривень, але половина громадян, що вийшли на пенсію, отримує менше 3 тисяч гривень.
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Фото: https://ua.depositphotos.com845
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