27.85 / 28.07 31.74 / 32.09
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Підвищення пенсій у 2022 році: кому додадуть 400 грн, кому 500, а хто отримуватиме як мінімум 3 тисячі грн на місяць

6:05 10 лютого 2022
пенсія

У березні поточного року, згідно з законом, українським пенсіонерам проіндексують соцвиплати. Індексація торкнеться майже 10 мільйонів людей.

Підвищення пенсій передбачено для людей віком 75−80 років — на 400 гривень. Пенсіонери 80+ отримають на 500 гривень більше.

У пенсіонерів старших за 70 років, які мають повний трудовий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), мінімальна пенсія складе не менше 3000 гривень.

Читайте також: Дострокова пенсія для багатодітних батьків: які умови важливі для її оформлення

Крім того, планується підвищити компенсаційні виплати військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, згідно з офіційною статистикою, середня пенсія в Україні на 1 січня 2022 року становить 3915 гривень, але половина громадян, що вийшли на пенсію, отримує менше 3 тисяч гривень.

Читайте також: В Україні змінилися вимоги для виходу на пенсію: страховий стаж та які документи потрібні

Фото: https://ua.depositphotos.com

845

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

Плата за абонентське обслуговування: чи потрібно платити її, якщо комунальною послугою не користуватися

Плата за абонентське обслуговування: чи потрібно платити, якщо комунальною послугою не користуватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.