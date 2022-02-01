Підвищення пенсій у 2022 році: кому додадуть 400 грн, кому 500, а хто отримуватиме як мінімум 3 тисячі грн на місяць

У березні поточного року, згідно з законом, українським пенсіонерам проіндексують соцвиплати. Індексація торкнеться майже 10 мільйонів людей.

Підвищення пенсій передбачено для людей віком 75−80 років — на 400 гривень. Пенсіонери 80+ отримають на 500 гривень більше.

У пенсіонерів старших за 70 років, які мають повний трудовий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), мінімальна пенсія складе не менше 3000 гривень.

Крім того, планується підвищити компенсаційні виплати військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, згідно з офіційною статистикою, середня пенсія в Україні на 1 січня 2022 року становить 3915 гривень, але половина громадян, що вийшли на пенсію, отримує менше 3 тисяч гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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