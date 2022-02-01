Не можна стригти волосся та пити просту воду: народні прикмети та заборони на Макарів день 1 лютого

1 лютого за китайським календарем настає Новий рік. Цього дня православні християни згадують преподобного Макарія Великого — святого та самітника, автора п'ятдесяти бесід, семи настанов та двох послань.

У народі 1 лютого називають Макарів день.

Прикмети дня

Саме цього дня судили про те, яка буде весна. За народними прикметами, ясна погода віщувала швидке тепло. Якщо 1 лютого хуртовина — весну слід очікувати на Масляну. Мороз цього дня — отже, і протягом місяця — обіцяв людям сприятливе літо.

Вважається, що сни у ніч проти 1 лютого можуть бути пророчими, які скоро здійсняться.

Що потрібно робити у Макарів день

Добре в Макарів день влаштувати сімейне чи дружнє чаювання — тоді весь рік буде гарна компанія, зустрінеться кохання, життя налагодиться.

Розпочаті цього дня нові справи, спрямовані на благо людей, обернуться успіхом.

Що не можна робити у Макарів день

1 лютого не можна носити чорний чи темний одяг, інакше удача, оновлення, покращення життя та інші приємні речі у житті настануть не скоро.

Не рекомендується багато працювати, звалювати на себе важку роботу.

Вважається, що цього дня не можна пити просту воду. Потрібно замінити її чаєм чи іншим напоєм. Сира вода — до хвороби.

Не можна у Макарів день прати речі дитини, інакше її можуть наврочити.

Не можна стригти волосся, особливо дітям. Разом зі стрижкою майстер може зрізати радість та щастя.

Не можна лихословити, лаятися, грубити. Не рекомендується впускати до будинку незнайомців.

Нагадаємо, 2 лютого — велике свято Стрітення Господнього за юліанським календарем. Православні вшановують пам'ять преподобного Євфимія Великого.

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