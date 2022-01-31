«Настюша-втрата»: Каменських звинуватила Меркурій та Венеру у своєму небажанні працювати

Популярна співачка Настя Каменських, яка здивувала танцями під пісні італійських партизанів «Белла Чао», нещодавно відпочила разом із чоловіком, репером і продюсером Потапом у Мексиці, звідки привезла безліч незабутніх вражень.

Але навіть перемістившись із південних широт до холодного Києва, дівчина ніяк не може забути яскраві моменти в тропіках, і продовжує розміщувати у своєму Instagram «мексиканські» фото.

Наприклад, кілька годин тому дівчина опублікувала черговий «напівголий» знімок, на якому постала в купальнику з великими вирізами та в легкій сорочці, що прикриває груди.

При цьому такий знімок Настя використала для того, щоб розповісти про проблему, яка виникла у неї в січні.

Виявляється, співачка ніяк не може переключитися на звичайний ритм життя і продовжує «мексиканити» навіть в Україні.

«Кожен січень для мене — це нові плани, нові думки, нові цілі та нові бажання. Тільки цього року місяць уже пройшов, а я все ніяк не зберу себе в купу. Чи Меркурій з Венерою знову пустують, чи погода впливає, чи варто розслабитися і дати собі час!?» — запитує співачка.

Першою на пост відгукнулася Джамала, яка підтвердила, що в неї теж подібна прокрастинація трапляється.

«Дуже складно зібратися. Дуже», — пише переможниця «Євробачення».

Інші підписники розділилися на дві групи. Одні підтримали Настю в тому, що справді планети можуть впливати на настрій людини — мовляв, зачекаємо до 4 лютого, там буде легше.

Інші ж за звичкою продовжили хвалити свою улюбленицю.

Тому колегам Анастасії залишається сподіватися, що коментарі фанів допоможуть їй зібратися з духом і знову поринути в роботу.

Тим часом чоловік Насті Олексій Потапенко здивував атмосферним кліпом, який він присвятив Києву.

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