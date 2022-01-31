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Справа про підготовку масових заворушень: затримано колишнього полковника Нацполіції Голубана

22:13 31 січня 2022
Справа про підготовку масових заворушень: затримано колишнього полковника Нацполіції Голубана

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали колишнього полковника Національної поліції Юрія Голубана у справі про підготовку масових заворушень в Україні.

Полковник з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема в «Альфі», батальйоні «Київ-1», воював у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області. Проте у 2017 році Служба безпеки України порушила проти нього кримінальну справу, запідозривши у державній зраді.

За даними МВС, на організовану Голубаном акцію мали зібрати до 2 тисяч осіб, з яких 1,5 тисячі мали бути умовними «тітушками». Як стверджує глава МВС Денис Монастирський, плани організаторів акції містили обов'язкове насильство. Загалом за даними правоохоронців масові заворушення, окрім столиці, планувалося організувати на початку лютого ще у чотирьох обласних центрах — Сумах, Чернігові, Полтаві та Черкасах. Для створення необхідної картинки також було заготовлено бутафорську кров.

Слідчі дії

За даними слідства, він може бути організатором і мав залучити близько 200 осіб безпосередніх виконавців.

Як повідомили в поліції, вже затримано групу людей, які підозрюються в організації заворушень, зокрема, зі зіткненнями з поліцією. На це організатори отримали авансом понад 1 млн. гривень.

Наразі правоохоронці перевіряють організаторів на зв'язки з Росією.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила харків'янина, який збирав інформацію про розробку новітніх українських систем зброї, а також місця дислокації військової техніки та українських військовослужбовців на території Харкова за завданням кураторів з РФ.

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