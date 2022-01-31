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Зеленський передбачив початок війни Путіним проти України ще у «Кварталі 95»: у мережі з'явилося «пророче» відео

21:06 31 січня 2022
Зеленський передбачив початок війни Путіним проти України ще у «Кварталі 95»: у мережі з&#39;явилося «пророче» відео

Президент Володимир Зеленський ще під час перебування актором «Кварталу 95» несподівано для самого себе передбачив початок війни президентом РФ Володимиром Путіним проти нашої країни.

Про це написав у своєму Telegram політолог Олексій Голобуцький.

«Пророцтво від Зеленського часів 95 кварталу. І нічого не заперечиш — все правильно передбачив, один в один», — пише він під постом.

У ролику Володимир Зеленський, який грає заробітчанина, каже: «Путін війна починати, літак летіти, я зі рушницею бігти, бомба падати, я какати».

Відео було знято ще до початку окупації російськими військовими українського Криму та частини Донбасу.

На жаль, сказані у ролику майбутнім главою держави слова виявилися пророчими, і президент РФ Володимир Путін справді розпочав війну. Ще більше ситуація загострилася у наші дні — у США вважають реальною нову російську збройну агресію, а в Україні заявляють, що нашій країні не потрібні міжнародні санкції проти агресора «після».

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