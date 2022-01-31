Зеленський передбачив початок війни Путіним проти України ще у «Кварталі 95»: у мережі з'явилося «пророче» відео

Президент Володимир Зеленський ще під час перебування актором «Кварталу 95» несподівано для самого себе передбачив початок війни президентом РФ Володимиром Путіним проти нашої країни.

Про це написав у своєму Telegram політолог Олексій Голобуцький.

«Пророцтво від Зеленського часів 95 кварталу. І нічого не заперечиш — все правильно передбачив, один в один», — пише він під постом.

У ролику Володимир Зеленський, який грає заробітчанина, каже: «Путін війна починати, літак летіти, я зі рушницею бігти, бомба падати, я какати».

Відео було знято ще до початку окупації російськими військовими українського Криму та частини Донбасу.

На жаль, сказані у ролику майбутнім главою держави слова виявилися пророчими, і президент РФ Володимир Путін справді розпочав війну. Ще більше ситуація загострилася у наші дні — у США вважають реальною нову російську збройну агресію, а в Україні заявляють, що нашій країні не потрібні міжнародні санкції проти агресора «після».

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