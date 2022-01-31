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В Україні розкрили агентурну мережу РФ: збирали дані про нові системи озброєння

20:45 31 січня 2022
В Україні розкрили агентурну мережу РФ: збирали дані про нові системи озброєння

Служба безпеки України викрила харків'янина, який збирав інформацію про розробку новітніх українських систем зброї, а також щодо місць дислокації військової техніки і українських військовослужбовців на території Харкова за завданням кураторів з РФ. Як повідомили в Офісі генпрокурора, свою шпигунську діяльність підозрюваний здійснював з квітня 2020 року.

Затримали його на «гарячому» — під час отримання документів із закритих дослідницьких програм одного із інститутів Харкова щодо новітніх українських систем зброї.

На допиті чоловік зізнався, що був завербованим представником терористичної організації «МДБ ДНР», а куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ, якому харків’янин передавав інформацію.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 («Державна зрада») і частиною 1 статті 258−3 («Створення терористичної організації») Кримінального кодексу, а суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в минулому році СБУ викрила росіян, які намагалися завербувати офіцера української спецслужби.

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