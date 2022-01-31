В Україні розкрили агентурну мережу РФ: збирали дані про нові системи озброєння
Служба безпеки України викрила харків'янина, який збирав інформацію про розробку новітніх українських систем зброї, а також щодо місць дислокації військової техніки і українських військовослужбовців на території Харкова за завданням кураторів з РФ. Як повідомили в Офісі генпрокурора, свою шпигунську діяльність підозрюваний здійснював з квітня 2020 року.
Затримали його на «гарячому» — під час отримання документів із закритих дослідницьких програм одного із інститутів Харкова щодо новітніх українських систем зброї.
На допиті чоловік зізнався, що був завербованим представником терористичної організації «МДБ ДНР», а куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ, якому харків’янин передавав інформацію.
Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 («Державна зрада») і частиною 1 статті 258−3 («Створення терористичної організації») Кримінального кодексу, а суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в минулому році СБУ викрила росіян, які намагалися завербувати офіцера української спецслужби.269
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter