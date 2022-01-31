Росію закликали до деескалації: Рада безпеки ООН провела засідання з приводу загрози вторгнення військ Путіна в Україну

Рада Безпеки ООН провела засідання у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну, ініційоване представником Сполучених Штатів Америки, повідомляє UA Перший.

Підтримку Україні на засіданні висловили США, Британія та Франція, тоді як представник Китаю заявив, що ситуація навколо України вимагає «тихої дипломатії», а не публічного обговорення в рамках Ради безпеки ООН.

Представник РФ Василь Небензя пафосно заявив, що Росія проведе власне засідання Ради безпеки ООН щодо України в середині лютого, коли сама головуватиме в Раді безпеки, і очікувано відкинув будь-які плани вторгнення в Україну, заявивши, що Москва має право розміщувати свої війська на своїй території там, де їй заманеться.

Зробивши свою заяву, Небензя залишив засідання, не дочекавшись його завершення, проте пояснив це зустріччю з генеральним секретарем ООН і попросив не брати до уваги демарш.

Представник України Сергій Кислиця звинуватив Росію у небезпечному скупченні військ навколо українського кордону, а також посиленні російської дезінформації, попередивши Росію, що Україна готова дати відсіч у разі нового акту агресії. За його словами, президент Зеленський готовий до прямих переговорів із президентом Путіним.

У свою чергу заступник генерального секретаря ООН закликав Україну та Росію до деескалації, заявивши про неприпустимість «провокаційної риторики» щодо ситуації навколо України.

Нагадаємо, раніше Байден пригрозив Путіну персональними санкціями у разі, якщо він зважиться на збройну агресію щодо України.

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