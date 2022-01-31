Генпрокурор Венедиктова підписала підозру затриманому на хабарі нардепу Кузьміних

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних, якого було затримано минулого тижня на хабарі. Підписання підозри вона підтвердила у Facebook.

«Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти… Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, затримання нардепа у провладній фракції назвали це шоком. Відповідну заяву зробив Давид Арахамія. Втім, за його словами, якщо затриманий нардеп вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно з законом, і фракція не прикриватиме правопорушення.

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