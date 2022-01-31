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Генпрокурор Венедиктова підписала підозру затриманому на хабарі нардепу Кузьміних

19:05 31 січня 2022
Ірина Венедиктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних, якого було затримано минулого тижня на хабарі. Підписання підозри вона підтвердила у Facebook.

«Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти… Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, затримання нардепа у провладній фракції назвали це шоком. Відповідну заяву зробив Давид Арахамія. Втім, за його словами, якщо затриманий нардеп вчинив злочин, то має понести відповідальність згідно з законом, і фракція не прикриватиме правопорушення.

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