Тисяча за вакцинацію: у Мінекономіки назвали дату завершення програми

Програма «єПідтримка», якою вже скористалися понад 7 мільйонів вакцинованих українців, триватиме до 18 грудня 2022 року, нагадали у Кабміні.

Кошти можна отримати через програму «Дія». Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати заявку на отримання допомоги в автономному форматі.

Офіційно програма стартувала 19 грудня 2021 року.

На сьогодні «ковідну тисячу» можуть отримати підлітки та витратити її на послуги освіти, спорту, книги.

Українці віком понад 60 років зможуть купити ліки, дозволені до застосування та включені до Держреєстру лікарських засобів, а також сплатити комунальні послуги.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про схеми, які використовують шахраї, щоб нібито перевести у готівку віртуальні гроші.

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