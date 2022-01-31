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Моравецький та Джонсон у Києві можуть підписати документ про створення нового союзу, — Гончаренко

14:39 31 січня 2022
Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який відвідає Україну з візитом, може підписати декларацію про новий союз.

Як стверджує народний депутат України Олексій Гочаренко, Джонсон, за його даними, прибуде до Києва у вівторок, 1 лютого.

«В цей же час із робочим візитом тут перебуватиме і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Є ймовірність, що вони підписуватимуть декларацію про новий союз», — не виключив парламентарій.

Раніше з ініціативи Лондона було скасовано заплановану на середину лютого поїздку прем'єр-міністра Великобританії до Японії.

Фото з Вікіпедії

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