В Україну продовжують прибувати союзники: сніданок з американськими експослами та візит британського прем'єра Джонсона

На тлі можливого російського вторгнення Україна знову у центрі уваги західних політиків та світової преси.

Цього тижня нашу країну відвідає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Візит підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в одному телеетерів.

За словами міністра, окрім Бориса Джонсона, у Києві очікують прем'єра Нідерландів та Польщі.

В Україну також прибуде голова британського МЗС Ліз Трасс.

«З нетерпінням чекаю на можливість відвідати Україну цього тижня, щоб підтримати», — йдеться у повідомленні Трасс.

«Вдячний моєму британському колезі та другу @trussliz за її рішучу позицію. Великобританія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях щодо стримування Росії від подальшої агресії. Такі заходи, як запровадження санкцій проти російських фінансових інтересів у Великій Британії, можуть вдарити по хворому місцю Росії», — написав глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

Вже сьогодні у Києві перебуває група колишніх американських послів в Україні у складі Марі Йованович, Вільяма Тейлора, Джона Гербста, Стівена Пайфера та колишнього головнокомандувача сил НАТО Філіпа Бридлава.

«Наші партнери закликають усі політичні сили сісти за стіл переговорів та працювати проти зовнішнього ворога», — повідомила голова партії «Голос» Кіра Рудик.

За словами Рудик, народні депутати під час сніданку закликали партнерів надати Києву зброю стримування та далекого радіусу дій та звернути увагу на оборону Чорного моря.

Нагадаємо, 27 січня президент України Володимир Зеленський обговорив з американським колегою Джо Байденом ситуацію навколо можливого російського вторгнення в Україну.



Під час цієї розмови Байден нібито заявив, що вторгнення Росії до України практично неминуче.

244

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter