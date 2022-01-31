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Допит у ДБР у «вугільній справі»: Порошенко відмовився від надання свідчень (відео)

12:12 31 січня 2022
Порошенко та Новіков

П'ятий президент України Петро Порошенко вкотре прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Адвокат лідера «Європейської солідарності» Ілля Новіков заявив, що Порошенко відмовився від свідчень і у ГБР це знали заздалегідь. А сам Петро Порошенко додав, що «категорично відмовляється брати участь у цьому шоу», про що було заявлено ще три тижні тому. «Я зобов'язаний бути на виклик на слідчі дії, що робив і робитиму. Я відмовляю брати участь у політичному шоу», — додав він. При цьому, за словами Порошенка, захист готуватиме документи, щоб домогтися «усунення керівника з боку ДБР».

Як передає «РБК-Україна», радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що Порошенко відмовився підписати протокол: «Це зафіксовано на відеозаписі і буде ще один відповідний протокол. Досудове розслідування триватиме. І ДБР викликатиме Порошенка на допит».

Нагадаємо, що на 11 лютого перенесли засідання у Київському апеляційному суді, де планувався розгляд скарг на рішення Печерського райсуду столиці щодо запобіжного заходу Порошенку — його відпустили під особисте зобов'язання.

Фото — скріншот

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