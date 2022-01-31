Допит у ДБР у «вугільній справі»: Порошенко відмовився від надання свідчень (відео)
П'ятий президент України Петро Порошенко вкотре прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
Адвокат лідера «Європейської солідарності» Ілля Новіков заявив, що Порошенко відмовився від свідчень і у ГБР це знали заздалегідь. А сам Петро Порошенко додав, що «категорично відмовляється брати участь у цьому шоу», про що було заявлено ще три тижні тому. «Я зобов'язаний бути на виклик на слідчі дії, що робив і робитиму. Я відмовляю брати участь у політичному шоу», — додав він. При цьому, за словами Порошенка, захист готуватиме документи, щоб домогтися «усунення керівника з боку ДБР».
Як передає «РБК-Україна», радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що Порошенко відмовився підписати протокол: «Це зафіксовано на відеозаписі і буде ще один відповідний протокол. Досудове розслідування триватиме. І ДБР викликатиме Порошенка на допит».
Нагадаємо, що на 11 лютого перенесли засідання у Київському апеляційному суді, де планувався розгляд скарг на рішення Печерського райсуду столиці щодо запобіжного заходу Порошенку — його відпустили під особисте зобов'язання.
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