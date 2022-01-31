Імовірність окупації Харкова: Рєзніков оцінив ситуацію

Стовідсоткової ймовірності окупації Росією Харкова, яку, зокрема, у своєму інтерв'ю згадував президент Володимир Зеленський, на сьогоднішній день не існує.

Про це в інтерв'ю «LB» заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

«Поясню — чому. Тому що якщо ми говоримо про ймовірність, то це 100% ймовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то ймовірність — це 100% ймовірність. Такої 100% ймовірності не існує», — пояснив свою думку голова оборонної офіції та додав, що Росія точно опрацьовує різні плани вторгнення у разі прийняття відповідного політичного рішення.

«Є можливість атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з території окремих районів Луганської та Донецької областей також існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої ймовірності на сьогодні немає», — зазначив він і додав: «Східно-південна частина — це також кордон із Російською Федерацією. І, вибачте, кордон у районі Харківської області — це також кордон із РФ».

Нагадаємо, що у мережі бурхливо відреагували на заяву Зеленського, зазначивши, що вищий державний чиновник із різницею в один день озвучив суперечливі думки.

Тим часом у Білгородській області Росії, яка межує із Харківщиною, росіяни розгорнули новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Фото з сайту Міноборони України

286

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter