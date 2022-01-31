Обов'язкова вакцинація проти COVID-19: кого можуть усунути від роботи з 1 лютого

В Україні вкотре розширюється список сфер, для яких вакцинація проти ковіду стає обов'язковою.

Згідно з наказом МОЗ, який набирає чинності 31 січня, з 1 лютого від роботи усуватимуть невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

У громадян, які працюють в таких організаціях, має бути мінімум одне щеплення проти COVID-19. Інакше їх мають усунути без збереження зарплати. Відповідно, не проводитимуться обов'язкові відрахування до Пенсійного фонду, а період усунення не зарахують до трудового стажу.

Виняток — люди, яким щеплення проти коронавірусу протипоказано.

Раніше до цього списку, зокрема, потрапили працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, професійної передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та установ незалежно від типу та форми власності.

Нагадаємо, що у МОЗ заявляли, що нинішня хвиля ковіду буде сильніша, ніж восени, і прогнозували до 60 тисяч хворих щодня. Перед вихідними, що минули, в країні було підтверджено близько 34,4 тисячі захворювань на COVID-19.

Фото з Pixabay

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