З 1 лютого пакети у супермаркетах подорожчають

В українських торгових точках з 1 лютого зміниться ціна на щільні пластикові пакети. Згідно з постановою Кабміну, мінімальні ціни на щільні пластикові пакети (зі стінками товщиною понад 50 мкм) становитимуть:

- за пакети без ручок та бічних складок — 2,00 грн;

- за пакети без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок — 2,50 грн;

- за пакети з ручками та бічними складками — 3,00 грн.

З 10 березня в Україні буде повністю заборонено поширення в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та пластикових пакетів, що оксорозкладаються.

Після цієї дати такі види пакетів буде заборонено не лише продавати, а й розповсюджувати навіть за окрему плату.

Нагадаємо, з 10 грудня 2021 року в українських магазинах, закладах громадського харчування, аптеках вже заборонено безкоштовне розповсюдження тонких пластикових пакетів. Виняток — якщо пакет служить для первинного пакування м'яса, риби, продуктів з них, сипких продуктів та льоду.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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