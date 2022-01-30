Нова афера з «ковідною тисячею»: хто погодиться її «монетизувати», може позбутися всього

Одеські правоохоронці розслідують справу щодо шахраїв, які під виглядом банківських працівників пропонували громадянам перерахувати отримані в рамках программы «єПідтримка» кошти з віртуальної картки на карту для виплат, щоб монетизувати їх (державою таку можливість не передбачено).

Насправді, роз'яснили в поліції, так зловмисники намагаються випитати у людей номери їхніх банківських карток та інші персональні дані.

У підсумку за цією схемою було викрадено 1800 гривень з банківської картки 48-річного жителя Одеси, щойно він пристав на пропозицію псевдопрацівників фінансової установи і надав їм конфіденційні дані щодо картки.

Нагадаємо, що з початку дії програми «єПідтримка» громадянам виплачено майже 6 млрд гривень, а з другої половини січня 2022 року програму розширили, передбачивши можливість для українців старше за 60 років витратити кошти на придбання ліків.

Загалом програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року — та реалізовуватиметься у кілька етапів. Очікується, що у ІІ-ІІІ кварталах 2022 року буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм для вакцинованих людей, які не мають смартфонів. Вони зможуть подати заявку на отримання тисячі гривень в офлайн форматі. Також на другому етапі розглядається можливість видачі фізичних банківських карток.

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