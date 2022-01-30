Ковід дав перепочинок: кількість хворих в Україні за добу різко скоротилася

В Україні триває стрімке поширення коронавірусної інфекції. За минулу добу, 29 січня, в країні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я України у Telegram.

Серед нових хворих 3 378 дітей та 444 медпрацівника. В лікарні поклали 3 692 людини. 94 людини померли. Одужало 3 145 осіб.

Також за минулу добу 34 202 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу — 11 400 людей, додаткову дозу отримали 235 людей, бустерну дозу — 10 475 людей.

Як писали «ФАКТИ», за добу 28 січня 2022 року в Україні було виявлено понад 37 тисяч нових випадків коронавірусу. Це був антирекорд добової захворюваності за весь час епідемії коронавірусу в країні. Сьогоднішнє зниження захворюваності є традиційним для вихідних днів, адже в такі дні кількість тестувань суттєво знижується.

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