28.57 / 28.89 31.79 / 32.28
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ковід дав перепочинок: кількість хворих в Україні за добу різко скоротилася

9:49 30 січня 2022
Коронавірус в Україні

В Україні триває стрімке поширення коронавірусної інфекції. За минулу добу, 29 січня, в країні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я України у Telegram.

Серед нових хворих 3 378 дітей та 444 медпрацівника. В лікарні поклали 3 692 людини. 94 людини померли. Одужало 3 145 осіб.

Також за минулу добу 34 202 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу — 11 400 людей, додаткову дозу отримали 235 людей, бустерну дозу — 10 475 людей.

Як писали «ФАКТИ», за добу 28 січня 2022 року в Україні було виявлено понад 37 тисяч нових випадків коронавірусу. Це був антирекорд добової захворюваності за весь час епідемії коронавірусу в країні. Сьогоднішнє зниження захворюваності є традиційним для вихідних днів, адже в такі дні кількість тестувань суттєво знижується.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Італія

Італія відмовилася з 1 лютого впускати в країну українських туристів, незважаючи на нові правила в'їзду до ЄС

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.