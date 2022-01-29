Росія нібито підвозить запаси крові до кордону з Україною: у Міноборони прокоментували

Міністерство оборони України відреагувало на інформацію в західних ЗМІ про неординарну активність російської армії, що стоїть біля українських кордонів — нібито РФ активно звозить до кордону запаси крові. У Міноборони кажуть, що не фіксують такої активності. Міністерство вважає, що подібні новини покликані посіяти страх і паніку.

Раніше агентство Reuters, посилаючись на не названих американських чиновників, повідомило, що до військових підрозділів РФ, що стоять біля кордонів України, звозяться запаси крові та інші медичні матеріали, і це може свідчити про готовність Росії здійснити нове вторгнення, а кров знадобиться для допомоги пораненим.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що такі повідомлення не відповідають дійсності. «Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі „новини“ є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві», — йдеться у заяві Маляр.

В українському Міноборони кажуть, що не отримували підтвердження резонансної інформації ні від спецслужб країн-партнерів, ні від офіційних джерел.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що взяв до відома підготовлений США аналіз ситуації навколо України. Але, за словами глави держави, ймовірність російської атаки така сама, як і у 2021 році.

Фото mil.ru

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