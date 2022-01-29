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Школи Сум йдуть на дистанційку з 31 січня: як довго триватиме карантин

16:30 29 січня 2022
школи

У Сумах вирішено перевести всіх школярів на дистанційне навчання, а дитячі садки — на роботу у режимі чергових груп. Це зроблено у зв'язку з різким зростанням захворюваності на COVID-19 у місті та рекомендаціями на такий випадок від Міносвіти. Рішення наводить Сумська міськрада.

Дистанційне навчання запроваджується з понеділка, 31 січня, до п'ятниці, 4 лютого, включно. Таким чином, у місті:

  • Заняття для учнів 5−11 класів продовжують відбуватися дистанційно;
  • Уроки для школярів 1−4 класів проводяться онлайн;
  • Заклади позашкільної освіти (гуртки, групи) працюють дистанційно, відвідування шкіл мистецтв заборонено;
  • Спортивні школи, секції залишаються відкритими для відвідування, але лише учнями-учасниками календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік.

Нагадаємо, Полтава готується перевести школярів на дистанційне навчання з 31 січня, а в Києві вирішили, що кожна школа сама визначатиме необхідність переходу в онлайн.

Фото pixabay.com

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