Справа Лавренчука: Інтерпол зняв українця з розшуку через політичні мотиви Росії

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Інтерпол визнав, що Росія переслідує режисера Євгена Лавренчука з політичних мотивів. Про це вона написала у Facebook.

Денісова заявила, що на її прохання Нацполіція України звернулася до Інтерполу для з'ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол, зокрема шляхом зловживання інструментами та можливостями Інтерпол у переслідуванні Лавренчука.

За словами омбудсменки, відповідно до отриманої інформації від Нацполіції України, відомості про Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу на запит Національного центрального бюро Інтерполу в РФ, було видалено.

Денісова заявила, що причиною цього стала їхня невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

Як писали «ФАКТИ», Євгена Лавренчука увечері 20 січня відпустили під домашній арешт. Євген Лавренчук вилетів 15 грудня рейсом із Тель-Авіва до Львова транзитом через Неаполь. Після поселення в готель, його 17 грудня затримали італійські правоохоронці, виконуючи припис у системі міжнародного розшуку на вимогу Росії.

Фото зі сторінки Євгена Лавренчука у соціальних мережах

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