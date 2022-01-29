У Дніпрі сотні людей прийшли попрощатися з жертвами розстрілу на «Південмаші» (фото, відео)

У Дніпрі, де два дні тому нацгвардієць розстріляв своїх товаришів по службі, прощаються з загиблими.

У Палаці культури «Машинобудівників» зібралося близько двох сотень людей, повідомляє «Суспільне».



Жителі міста прийшли попрощатися з нацгвардійцями — 34-річним старшим лейтенантом Олександром Бугановим, 24-річним молодшим сержантом Олександром Драганом, 21-річним старшим солдатом Олександром Левківським, 20-річним солдатом Леонідом Черніком, а також 35-річною Вірою Лебединець.

Для надання медичної допомоги родичам загиблих чергує бригада лікарів.

На церемонію прощання приїхав мер Дніпра Борис Філатов, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, директор КБ «Південне» Олександр Кушнарьов та багато інших.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відвідав поранених під час трагедії на «Південмаші». Найважче становище у двох нацгвардійців. Жанна Шарова отримала три поранення, зараз її стан тяжкий, із позитивною динамікою. Вчора дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

Ігор Семенченко отримав поранення у живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кров, стан тяжкий, із позитивною динамікою.

Після повідомлення про поранених відгукнулися на заклик здавати кров понад 170 поліцейських. Не залишилися байдужими й дніпряни, які також приходять допомогти постраждалим. Донорська кров дуже допомогла пораненим.

Нагадаємо, трагедія на «Південмаші» сталася в ніч проти 27 січня. Нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв з автомата своїх товаришів по службі. П'ятеро людей загинули, ще п'ятьох було поранено. Серед загиблих, окрім нацгвардійців, 36-річна жінка — контролер відомчої охорони.

На суді Рябчук свою провину визнав та попросив відправити його до СІЗО.

Суд засудив стрільця до 60 діб арешту без права внесення застави.

Фото https://dnepr.express/

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter