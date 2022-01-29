29 січня — День працівників пожежної охорони України: гарні вітання та листівки до свята

29 січня пожежники України відзначають своє професійне свято. День працівника пожежної охорони було встановлено указом президента України Леоніда Кучми у 1995 році. З того часу він відзначався щороку.

Але у 2004 році президент своїм указом об'єднав дві святкові дати — День пожежника та День рятувальника. Наразі свято офіційно встановлено 17 вересня.

Попри те, що 29 січня втратило статус офіційного свята, пожежники продовжують його відзначати.

У наш час професійні пожежники не лише гасять пожежі, вони ліквідують наслідки повеней, землетрусів, терористичних актів, рятуючи людей та тварин.

За першим сигналом про небезпеку вони негайно вирушають туди, де виникає екстремальна ситуація.

Декілька фактів про роботу пожежників.

Костюм пожежника витримає температуру до 1200 °C. Його роблять зі спеціальних матеріалів, які витримують таку температуру й захищають людину від концентрованих кислот та лугів.

Пожежник носить на собі від 5 до 30 кг.

Під час великих пожеж та інших надзвичайних ситуацій пожежники можуть працювати без перерви понад добу.

«ФАКТИ» вітають працівників пожежної охорони та бажають цим мужнім людям величезних сил, безпеки, удачі. Нехай вогонь на вашому шляху завжди буде приборканий.

Я сегодня с пылом-жаром

Буду славить всех пожарных,

Тех, кто в прошлом и отныне

Тушит пламя в Украине!

Зверь пусть этот краснолапый

Будет вами укрощен.

Тот, кого успел он цапнуть,

Будет вовремя спасен.

Вам, отважнейшим героям,

Я желаю счастья море!

Щиро вашу руку тисну,

Зичу вам одне і те ж:

У житті щоб особистім

Не траплялося пожеж!

Пожарную охрану

Сегодня прославляем,

Здоровья и удачи

Героям пожелаем.

Спасибо вам за доблесть

И ваш нелегкий труд,

Пусть в радости и счастье

Года ваши идут.

На личном непременно

Все буде пусть лишь класс,

И будет все отлично

Всегда во всем у вас.

***

Працівників пожежної охорони України, героїв, які зберігають наш спокій, вітаємо з професійним святом. Дякую за вашу мужність, проявлену в самих екстремальних ситуаціях, коли лише самовіддані люди здатні зберегти присутність духу. Бажаємо здоров’я вам і вашим близьким. Миру, добра, благополуччя!

***

Вітаю з Днем працівників пожежної охорони України. Хочу побажати високої пильності і абсолютної впевненості, неймовірних сил і граничної обережності. Нехай жодна іскра не прошмигне повз тебе, нехай жодне полум’я не розгориться під твоїм наглядом. Удачі в роботі і щастя в особистому житті.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам'ять Героїв Крут. Бій під Крутами — одна з найтрагічніших та легендарніших сторінок в історії України.

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