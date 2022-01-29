Жителів ОРДЛО з російськими паспортами попередили про призов на службу до армії РФ

Жителів окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти, можуть закликати на службу до російської армії. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Віктор Водолацький.

За його словами, всі росіяни, які постійно проживають на окупованій території Донецької та Луганської областей, за бажання з їхнього боку можуть бути призвані на військову службу до Збройних сил РФ, пише ТАРС.

«Якщо громадяни РФ, які проживають на території ДНР і ЛНР, захочуть служити у Збройних силах РФ, то ростовський облвійськкомат їх прийме, поставить на облік і призове до армії», — заявив Водолацький.

За даними російських ЗМІ, всього російські паспорти з 2019 року в спрощеному порядку отримали більше 720 тисяч жителів окупованого Донбасу.

Як писали «ФАКТИ», у Росії вже готові провести через Держдуму рішення про визнання «ДНР» та «ЛНР». Проект документа про визнання складено і він лежить у Державній думі РФ.

Фото: NEWS.ru

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