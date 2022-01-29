28.57 / 28.89 31.79 / 32.29
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Жителів ОРДЛО з російськими паспортами попередили про призов на службу до армії РФ

9:59 29 січня 2022
Армія РФ

Жителів окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти, можуть закликати на службу до російської армії. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Віктор Водолацький.

За його словами, всі росіяни, які постійно проживають на окупованій території Донецької та Луганської областей, за бажання з їхнього боку можуть бути призвані на військову службу до Збройних сил РФ, пише ТАРС.

«Якщо громадяни РФ, які проживають на території ДНР і ЛНР, захочуть служити у Збройних силах РФ, то ростовський облвійськкомат їх прийме, поставить на облік і призове до армії», — заявив Водолацький.

За даними російських ЗМІ, всього російські паспорти з 2019 року в спрощеному порядку отримали більше 720 тисяч жителів окупованого Донбасу.

Як писали «ФАКТИ», у Росії вже готові провести через Держдуму рішення про визнання «ДНР» та «ЛНР». Проект документа про визнання складено і він лежить у Державній думі РФ.

Фото: NEWS.ru

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.