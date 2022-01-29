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Знову антирекорд: в Україні за добу понад 37 тисяч хворих на ковід

9:13 29 січня 2022
жінка

Минулої доби, 28 січня 2022 року, в Україні виявлено понад 37 тисяч нових випадків коронавірусу. Це антирекорд добової захворюваності за весь час епідемії коронавірусу в країні.

За даними МОЗ, за добу зафіксували 37 351 новий підтверджений випадок COVID-19, у тому числі захворіли понад 5 тисяч дітей.
У лікарні госпіталізовано — 3 340 осіб, летальних наслідків — 149.

Найбільше хворих у Львівській (3791), Одеській (2598), Івано-Франківській (2572) областях та у Києві (2418).

За добу від коронавірусу щеплення отримали 78 564 людини. Першу дозу — 27 672 осіб, другу — 23 712, додаткову — 736, бустерну — 26 444 особи.
З початку кампанії вакцинації в Україні щеплено понад 15 млн українців.

Нагадаємо, за прогнозами МОЗ, нинішня пандемічна ситуація відрізнятиметься від попередніх. У лютому очікується до 60 тисяч нових випадків зараження щодня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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