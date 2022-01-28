Військовий облік жінок: Резніков розповів, чи будуть штрафувати
Штрафів за непостановку на військовий облік жінок не буде. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час години питань до уряду в парламенті.
Він також повідомив, що Міністерство оборони підготувало документ про скорочення переліку професій та спеціальностей військовозобов'язаних жінок.
За словами міністра, перелік «істотно зменшено та представлено на погодження з Міністерством внутрішніх справ, Службою зовнішньої розвідки та СБУ».
Рєзніков зазначив, що після цього погодження документ буде направлено на реєстрацію у Мін'юсті та оприлюднено.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр з приводу постановки на військовий облік жінок заявила, що протягом 2022 року триватиме перехідний період. Штрафів цього року не непостановку також не буде.85
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