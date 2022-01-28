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Жорсткий карантин у Львівській області: як працюватимуть ринки, спортзали, клуби та ресторани

22:05 28 січня 2022
дівчина

У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу у Львівській області ухвалили рішення про посилення карантинних обмежень з 31 січня.

Список заборон опублікували на сайті Львівської ОДА.

Повідомляється, що додатково до раніше встановлених карантинних обмежень з 00 годин 31 січня 2022 року в області забороняється:

- робота барів, ресторанів, кафе, крім надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винесення;

- діяльність ринків, крім продовольчих;

- робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, розважальних закладів;

- проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів.

При цьому наголошується, що заклади громадського харчування, ринки та спортивні заклади можуть приймати відвідувачів у разі, якщо працівники та відвідувачі мають COVID-сертифікати про повну вакцинацію від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, або сертифікат про одужання.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки рекомендували запровадити у всіх школах України на два тижні дистанційне навчання для учнів старших класів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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