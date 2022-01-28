Розбіжності з Байденом, НАТО, стабілізація валюти, евакуація: що сказав Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ (відео)

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ заявив, що під час вчорашньої розмови з президентом США Джо Байденом між ними не було непорозумінь.

За словами Зеленського, він глибоко розуміє, що відбувається в Україні, а Байден «глибоко розуміє, що відбувається у США.

Нагадаємо, американський президент попередив, що вторгнення Росії в Україну є практично неминучим з настанням холодів.

За словами Зеленського, він не вважає ситуацію на Донбасі більш напруженою, ніж раніше, на піку російських навчань. Імовірність атаки є, вона була такою ж у 2021 році.

Паніка та нагнітання ситуації у зв'язку з можливим вторгненням відбивається на українській економіці. Інвестори виводять кошти з України, держава намагається стабілізувати нацвалюту. На це піде щонайменше $ 4−5 млрд. Інвестиції чи фінансові гарантії допомогли б Україні стабілізувати економіку.

Санкції інших країн допоможуть утримати агресію з боку РФ.

Якщо буде запущено «Північний потік-2», Україна має отримати гарантії енергетичної безпеки, наприклад, продовження транзиту на 15−20 років.

Зеленський сказав, що розуміє, що Україна має сподіватися лише на себе. Нашу країну не захищатиме жодна армія НАТО. Вступ України до НАТО є серйозними ризиками для Альянсу.

Україна налаштована на переговори на завершення війни. Але пропозицію Лаврова приїхати на переговори до Росії Зеленський назвав цинізмом, який не дасть результатів.

Президент уточнив: він не вважає, що США дуже помиляються у своєму аналізі ситуації навколо України. Але, за його словами, «Білий дім є частиною інформаційної ситуації». Від'їзд іноземних дипломатів президент вважає передчасним та необґрунтованим.

Зеленський також сказав, що Україні не потрібні міжнародні санкції «після». Нашій країні потрібна підтримка Заходу, необхідна конкретика щодо вступу до НАТО.

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