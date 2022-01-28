Вакцинація не тільки від коронавірусу, ЗНО, вʼїзд до ЄС, пластикові пакети: що зміниться в Україні з 1 лютого

Термін дії сертифікату про вакцинацію від ковіду скоротили на третину

До 1 лютого в Україні мають оновити терміни дії електронних сертифікатів про щеплення проти COVID-19. Нагадаємо, з цього дня всі — цифрові, й паперові — сертифікати про повну вакцинацію (а також — введення бустерної дози) дійсні 270 днів. Таке рішення український уряд ухвалив після того, як ці терміни скоротили у Євросоюзі.

А тим часом Рада Євросоюзу рекомендувала країнам — членам ЄС змінити правила дозволу іноземцям на в’їзд з 1 лютого. Запропоновано зважати не стільки на рівень епідеміологічної загрози у країнах, звідки їдуть люди (крім місцевостей з дуже високим рівнем циркуляції вірусу), скільки на індивідуальний санітарний статус подорожнього.

У разі імплементації рекомендацій, основними підставами для в’їзду в ЄС будуть підтверджені цифровими сертифікатами Євросоюзу:

сертифікат про вакцинацію (вакцина повинна бути дозволена в ЄС, остання доза введена за 14−270 днів до вʼїзду, або подорожній має бустерне щеплення);

довідка про одужання, якщо з моменту отримання першого позитивного результату тесту на ковід пройшло не більше 180 днів;

негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 3 доби) або експрес-тесту на антиген (дійсний протягом доби).

Нові правила не застосовуються до дітей молодших 12 років, громадян з особливим статусом (дипломати, сезонні працівники, медики тощо) та транскордонних маятникових мігрантів, що постійно перетинають кордон при поїздках з дому на роботу й назад.

На пластикові пакети знову встановили мінімальні ціни

Мінімальні ціни на пластикові пакети планувалось ввести ще 10 грудня минулого року. Але чомусь деякий час постанову про це не могли ухвалити. Хоча інформацію про її існування магазини використали для того, щоб ввести ціни на раніше безплатні надтонкі пакети. Та все ж 1 лютого починають діяти встановлені урядом мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети товщиною понад 50 мікронів для пакування й транспортування товарів і продуктів у магазинах, закладах громадського харчування та сфери послуг (незалежно від розміру):

2 грн за пакет без ручок і бокових складок;

2,5 грн — пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3 грн за пакет із ручками та складками.

Безоплатне розповсюдження пакетів заборонене, за порушення встановлено штраф 1700−3400 грн. Штраф за повторне (протягом трьох років) порушення — 3400−8500 грн. Заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, паперових тощо.

У ЗНО — чергові зміни

З 1 лютого 2022 року починається реєстрація для участі в основній сесії ЗНО-2022. Вона триватиме до 9 березня. Також для проходження ДПА (державної підсумкової атестації) у формі ЗНО учнів до 1 березня можуть зареєструвати керівники закладів освіти. Тести — з 23 травня по 17 червня. Реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО — 5−17 травня.

Нагадаємо, коштом держбюджету можна пройти тести щонайбільше з п’яти дисциплін. Якщо є бажання складати тести з більшого числа предметів, можна це зробити за кошти фізичних та юридичних осіб. За додаткову іноземну мову потрібно сплатити 789 грн, за інші дисципліни — 354 грн.

Майбутнім абітурієнтам потрібно звернути увагу на те, що цього року математика стала другим обовʼязковим предметом (разом з українською мовою) на спеціальності «Політологія», «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення» та «Журналістика». А також третім — на спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Майбутнім медикам для вступу можна обирати другим предметом математику чи хімію, третім — фізику чи біологію.

Докладніше про процедуру реєстрації та необхідні документи — на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Проти поліомієліту щеплять навіть тих, хто вже вакцинований

Владу непокоїть недостатній рівень вакцинації не тільки від коронавірусу. З 1 лютого в Україні — перший етап кампанії зі щеплення дітей проти поліомієліту. Планується, що він охопить близько 140 тисяч малюків з 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за Національним календарем, і триватиме три тижні. На другому етапі, терміни якого ще не оголошені, вакцину ОПВ (оральна поліомієлітна вакцина) планують дати всім дітям до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення.

Кампанія оголошена після того, як у вересні — грудні минулого року на Закарпатті та Рівненщині поліомієліт виявили у 21 дитини. Одного малюка паралізувало, 19 мали безсимптомний перебіг. У ще однієї дитини, мама якої відмовилась від вакцинації, — ослаблення рухової активності м’язів ніг.

Нагадаємо: ліків проти поліомієліту не існує. Але щеплення в дитинстві формують імунітет на все життя. За Національним календарем обовʼязкових щеплень, вакцинують від поліомієліту 6 разів: у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 14 років.

Приват24 — не для учасників пенсійних фондів

З 1 лютого «Приватбанк» припиняє проєкт «Друга пенсія», повідомляє адміністратор недержавних пенсійних фондів ТОВ АЦПО: «Правлінням АТ КБ „Приватбанк“ було прийняте рішення зосередитися виключно на банківських продуктах та згорнути проекти з партнерами, що надають небанківські фінансові послуги. У зв'язку з цим проєкт „Друга пенсія“ та відповідний сервіс в додатку Приват24 закривається з 01.02.2022 р.»

Надалі банк не забезпечуватиме укладання нових контрактів та консультацій щодо обслуговування вже укладених контрактів з пенсійними фондами. Але на статуси укладених контрактів закриття проєкту не вплине. Щоправда, учасникам ПФ потрібно буде перепризначити сплату регулярних внесків та контролювати стан пенсійних рахунків через інші сервіси. За подробицями можна звернутися на гарячу лінію адміністратора ТОВ «АЦПО» — 0 800 600 012 (безплатно з усіх номерів в Україні) або писати на адресу [email protected]

Про те, що змінилося в Україні з 1 січня 2022 року, читайте тут.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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