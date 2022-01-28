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Школярів у Полтаві відправляють на «дистанційку»: стали відомі деталі

15:25 28 січня 2022
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Полтавська міськрада, як і міськради Івано-Франківська та Рівного, що перебувають у «червоній» карантинній зоні, прийняла рішення перевести школи міста на дистанційне навчання.

На «дистанційку» переводять учнів 5−11 класів із 31 січня терміном на два тижні.

Водночас вихованцям закладів дошкільної освіти, учням 1−4 класів та спеціальних шкіл дозволено відвідувати навчальні заклади з дотриманням відповідних протиепідемічних заходів.

«З метою збереження здоров'я учасників освітнього процесу у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на ГРІ, у т.ч. на COVID-19, з 31 січня 2022 року протягом 2 тижнів усі учні 5−11(12) класів закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади навчатимуться у дистанційному форматі, з урахуванням рішень Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Полтавської області від 27.01.2022 року та Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій Полтавської міської ради № 4 від 28.01.2022 року, рекомендацій МОН України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти і науки України рекомендували запровадити на два тижні дистанційне навчання для учнів старшої школи.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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