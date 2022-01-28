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Розстріл на «Південмаші»: у Дніпрі оголосили дводенну жалобу

15:10 28 січня 2022
жалоба

У зв'язку з загибеллю людей на заводі «Південмаш», у Дніпрі 28 та 29 січня оголосили жалобу. Відповідне розпорядження підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Перед міськрадою, а також на будинках комунальних підприємств та установ приспустили державні прапори з жалобними стрічками, повідомляє «Наше Місто».

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 січня у Дніпрі 20-річний солдат-строковик Артем Рябчук відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. П'ятеро військових загинули, ще п'ятеро потрапили до лікарні з тяжкими травмами. Серед жертв стрільця — дві жінки, одна з яких померла.

Стан поранених середньої тяжкості, крім 22-річної жінки, яка, за словами медиків, перебуває у критичному стані.

Фото https://nashemisto.dp.ua/

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