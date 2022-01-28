Розгляд апеляції у справі Порошенка перенесли на 11 лютого: стала відома причина

У Київському апеляційному суді повідомили про перенесення розгляду скарги захисту п'ятого президента Петра Порошенка на рішення Печерського райсуду, який визначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Засідання мало відбутися 28 січня, проте його перенесли на 11:00 11 лютого 2022 року.

«Київський апеляційний суд повідомляє, що судове засідання з апеляційної скарги прокурора та апеляційної скарги сторони захисту, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року, яким відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого бюро про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладанням на підозрюваного процесуальних обов'язків, відкладено у зв'язку з ненадходженням матеріалів кримінального провадження з Печерського районного суду міста Києва до Київського апеляційного суду», — таке повідомлення з'явилося на сайті апеляційної інстанції.

Засідання 11 лютого 2022 року проведуть суддя-доповідач Ященка, а також судді Лашевич та Рибак.

Нагадаємо, що раніше у Держбюро розслідувань поскаржилися, що Петро Порошенко з адвокатами прийшли до слідчого, проте не дочекалися його та залишили будівлю.

Фото зі сторінки Петра Порошенка у соціальних мережах

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