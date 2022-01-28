В Україні можуть скасувати карантин: названо необхідну умову

У Міністерстві охорони здоров'я не відкидають можливості скасування всіх карантинних обмежень в Україні. Як заявив на засіданні Верховної Ради міністр Віктор Ляшко, для цього рівень імунізації населення має бути не меншим, ніж у Великій Британії, яка вже скасувала обмеження для своїх громадян.

«Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень і якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні», — сказав він.

Поки ж в Україні найближчими тижнями кількість випадків інфікування досягне 40−60 тисяч осіб за добу, а «червона карантинна зона», куди зараз входять Івано-Франківська та Рівненська області, розшириться на Закарпатську, Волинську, Чернівецьку, Львівську, Вінницьку та Сумську області.

Проте у майбутньому поява нових вакцин і відповідно — зниження агресивності штамів коронавірусу може призвести до того, що 2022 буде останнім для пандемії COVID-19, оптимістично заявив Ляшко.

«Вакцини, противірусні препарати прямої дії, менш агресивні штами — це чіткі сигнали, що людство зможе подолати пандемію COVID-19. Поява вакцин і прагнення всіх країн світу досягти високих рівнів охоплення щепленнями дає можливість оптимістично сподіватися, що 2022 буде останнім для пандемії COVID-19», — сказав він.

Раніше в МОЗ попередили про пік нової хвилі пандемії, який може припасти на середину лютого. В очікуванні цього Міністерство освіти і науки рекомендувало перевести середню та старшу школи на дистанційне навчання.

Фото МОЗ

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