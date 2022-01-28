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Україна

Байден під час телефонної розмови із Зеленським заявив, що вторгнення Росії в Україну «практично неминуче», — ЗМІ

12:52 28 січня 2022
Телефонна розмова

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським нібито заявив, що вторгнення Росії в Україну практично неминуче. Про це телеканал CNN повідомив із посиланням на високопоставленого, але анонімного українського чиновника.

За його словами, Байден нібито заявив, що вторгнення має статися у лютому, коли замерзне земля, а Зеленський закликав американського президента бути м'якшим у висловлюваннях, аби не розпалювати паніку.

Загрозу від Росії Зеленський назвав «небезпечною, але не однозначною» і тому впевненість, що напад станеться, у нього немає.

І хоча прес-секретар Зеленського спростував такий зміст розмови двох президентів, старший кореспондент CNN з національної безпеки Александер Марквардт наполягає, що «Байден під час розмови із Зеленським запевнив його, що Росія практично неминуче вторгнеться в Україну», а також збирається окупувати та «розграбувати» Київ. Про це журналіст написав у соцмережі.

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