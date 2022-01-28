У Кабміні мають намір організувати блокування неугодних сайтів: що про це відомо

Інтернет-провайдерів можуть зобов'язати блокувати інтернет-ресурси за поданням компетентних органів. Це передбачено урядовим законопроектом під загальною назвою «Про захист прав споживачів», який проходить стадію розгляду у комітетах та фракціях парламенту.

У коментарі UBR глава підкомітету цифрової та смартинфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту комітету Верховної Ради з цифрової трансформації Олександр Федієнко уточнив, що порядок обмеження та відновлення доступу до веб-сайтів буде встановлюватися Кабміном, хоча це суперечить закону «Про електронні комунікації» директивам Євросоюзу та Конституції.

«Формально, це потрібно прибирати між першим та другим читанням», — зазначив він.

Крім того, Федієнко зазначив, що технічно блокування та видалення контенту в інтернеті можливе лише у разі виконання такого рішення самим власником веб-сайту або дата-центром, де розміщено «небажаний» контент.

«Коректне блокування контенту в мережі інтернет провайдерами доступу технічно неможливе», — сказав нардеп, на думку якого блокування або видалення інтернет-контенту має відбуватися виключно на підставі рішення суду.

Нагадаємо, у 2021 році в поліції вирішили закрити кримінальне провадження за 426 сайтами, які зобов'язав заблокувати в Україні Голосіївський районний суд Києва.

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter