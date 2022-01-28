Під час нещодавніх телефонних переговорів президентів України та США сторони обговорили питання деескалації ситуації навколо нашої країни. У цій ситуації Україна поки що не стала «розмінною монетою» для США та Росії. Про це в ефірі ток-шоу «ГОРДОН» на YouTube-каналі «Дмитро Гордон» заявив президент Інституту економічного аналізу Андрій Іларіонов .

Але такий ризик існує, якщо Україна зробить стратегічну помилку. На думку Іларіонова, такою помилкою може бути виконання Мінських угод.

«Виконання Мінських угод означає, що український суверенітет переходить, по суті, до рук сепаратистів, убивць, терористів, які керуються Путіним, — заявив Іларіонов. — Це головна мета Путіна, яку він намагається здійснити протягом восьми років, намагаючись змусити Україну різними способами розпочати виконання Мінських угод. Один він цього зробити не зміг. Тому став підключати інших, у тому числі тих, кого називають союзниками України».

За словами Іларіонова, зараз на керівництво України чинять «безпрецедентний тиск» деякі її союзники з метою примусити до виконання Мінських угод на неприйнятних для Києва умовах, тобто без першочергового виведення російських військ та найманців із Донбасу. Як сказав Іларіонов, тиск здійснюють у тому числі країни, які надають Україні військову допомогу.

Коментуючи ризики повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Андрій Іларіонов сказав, що вони є мінімальними.

«Можливі провокації, стрілянини, можливі, на жаль, жертви. Можливі, хоч і малоймовірні, локальні операції, — вважає Іларіонов. — Але великої війни, великомасштабного наступу зі спробами захопити території України — як Південну Україну, Лівобережну, із захопленням чи оточенням великих міст, із виходом на Дніпро, спробою оточення чи захоплення Києва, — ось цієї великої війни не буде».

Аргументуючи свою думку, Іларіонов зазначив, що з «нинішньою Україною та її Збройними Силами… сьогоднішній агресор не впорається. І агресор це знає».

«Тому він намагається впоратися з окремими особами в українському керівництві. За допомогою залякування, шантажу та інших інструментів він намагається досягти того, чого не зможе вже ніколи досягти великою війною. Він хоче добитися контролю над Україною. Великою війною контролю над Україною він досягти не зможе ніколи», — вважає Іларіонов.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» аналітик Дмитро Золотухін розповідав, що Путін і сам не знає, чи нападе на Україну. Але постійні зойки про це вбивають нашу економіку, — попередив він.

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