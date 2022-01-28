Росіяни відслідковують хід формування підрозділів Сил територіальної оборони України, які можуть суттєво змінити ситуацію в разі повномасштабної війни. Про це в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів командувач Сил тероборони генерал Юрій Галушкін.

— У постійних пунктах дислокації бригад і батальйонів будуть зберігатися зброя, боєприпаси і матеріально-технічні засоби для подальшого розгортання в разі необхідності. Так, ми не можемо утримувати постійно в штаті мирного часу велику кількість техніки. Але у нас є амбіції, — говорить генерал Галушкін. - І таким чином, щоб у кожному батальйоні в мирний час була своя штатна техніка. І от коли мова йде про те, що міжнародні партнери хочуть надавати Україні не летальну зброю, а іншу допомогу, вони могли б надати, наприклад, автомобільну техніку для перевезення особового складу і матеріально-технічних засобів.

Наша мета — підготувати якомога більше громадян, адже масова готовність суспільства до збройної відсічі — це те, що може не пустити війну в нашу домівку. Ми повинні навчити людей брати під контроль усе, що є на території областей і районів, та захищати місцеве населення.

Сили територіальної оборони можуть взагалі змінити ситуацію. Принаймні росіяни відслідковують хід формування наших підрозділів. Вони розуміють, що це дуже серйозно вплине на їхні бойові спроможності.

Про те, як формуються в Україні Сили тероборони, чому навчають резервістів і чому це так важливо, читайте в матеріалі «Нас не злякали у 2014 році, то чому ми маємо лякатись тепер?» — командувач Сил тероборони генерал Юрій Галушкін

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