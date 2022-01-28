В Україні пропонують скасувати військовий збір та ЄСВ: що може бути запроваджено замість них

Народні депутати від партії «Голос» вигадали спосіб знизити податкове навантаження на фонд оплати праці для роботодавців в Україні, запропонувавши… скасувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, об'єднавши їх в один податок.

Ставку цього «єдиного» податку автори законопроекту, що вже зареєстрований у парламенті, бачать у розмірі 20% (її почнуть застосовувати з 1 січня 2026 року).

У пояснювальній записці до документа наголошується, що найбільші зловживання у вигляді ухилення від оподаткування у 2020 році спостерігалися за схемою «заробітні плати «у конвертах» — їх приблизні обсяги експерти оцінили у 220−300 млрд гривень на рік, при цьому бюджет втратив близько 110−150 мільярд гривень.

Автори законопроекту стверджують, що легальне оподаткування зарплати одного працівника коштує роботодавцю дуже дорого — реальне податкове навантаження на фонд оплати праці в середньому становить приблизно 34%.

При цьому для мінімізації ризиків для державного бюджету розміри ставки «єдиного» податку пропонується знижувати поступово:

з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно встановити ставку на рівні 29%;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — 26%;

з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року — 23%.

Паралельно автори законопроекту хочуть розширити перелік витрат, на які поширюється право податкової знижки для платників податків, — таке право отримають платники податків, які мають двох або більше дітей віком до 18 років, або батьків віком понад 80 років.

Нагадаємо, раніше у Раді запропонували зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб для приватних підприємців, проте для цього вони мають оформити «зарплатних ФОП» у штат. Зменшення ставки податку можливе до 10%. За словами голови профільного комітету ВР Данила Гетьманцева, так держава хоче змусити всіх сплачувати податки.

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