Знову страшне зростання: в Україні оновлено добовий максимум людей, які захворіли на COVID

На ранок п'ятниці, 28 січня, в Україні зафіксовано зростання підтверджених випадків COVID-19 — якщо добою раніше було виявлено 32 тисячі хворих, то протягом 27 січня захворіло 34 408 українців.

За даними МОЗ, серед хворих багато неповнолітніх — 5 341 дитина. Також ковід підтвердили у 808 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 342 особи, одужали 6 142 хворих. Ускладнення, спричинені коронавірусом, забрали життя 144 людей.

За попередню добу 81 098 осіб вакцинувалися проти COVID-19: 28 185 — першою дозою, 27 228 — другою дозою, 705 та 24 980 — додатковою та бустерною дозою відповідно.

Дані МОЗ

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозував, що нинішня хвиля ковіду буде сильнішою за осінню. Якщо восени 2021 року було по 27 тисяч хворих на добу, то у лютому очікується до 60 тисяч нових випадків щодня.

Фото Pixabay

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