Нацгвардії знайшли нового керівника: Зеленський підписав указ

У четвер, 27 січня, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту України про призначення виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя. Про це він написав у своєму Facebook.

«Командувач Національної гвардією генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтриманий і направлений Президенту України для прийняття рішення. Одночасно мною внесене подання Президенту України про призначення виконувачем обов'язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя», — написав міністр.

У відповідь на подання президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Нацгвардії Миколи Балана та призначив його заступника Юрія Лебедя т.в.о. командувача. Відповідні укази від 27 січня опубліковано на сайті глави держави. Так указом № 34/2022 Зеленський звільнив Балана, а наступним указом № 35/2022 призначив Лебедя.

Нагадаємо, що в ніч на 27 січня, у Дніпрі на території заводу «Південмаш» нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї з варти військовослужбовців Національної гвардії. В результаті загинули 5 людей, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та патронами зник. Правоохоронці затримали нацгвардійця у Підгородному на Дніпропетровщині.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, яка призвела до трагедії. Рябчуку ж повідомили про підозру за ст. 115 («Умисне вбивство»), ст. 408 («Дезертирство»), ст. 410 («Викрадання, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів») Кримінального кодексу. Йому загрожує найвища міра покарання.

Після інциденту командувач Національної гвардії України Микола Балан взяв на себе відповідальність за розстріл військових у Дніпрі та оголосив про відставку. Заяву він зробив на брифінгу у Дніпрі 27 січня. За його словами, він також усунув від виконання обов'язків командування полку, в якому стався трагічний інцидент, аби офіцери не могли впливати на перебіг розслідування.

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