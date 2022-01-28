Перемовини Зеленського і Байдена: США підтвердили готовність рішуче відреагувати на вторгнення Росії в Україну

Увечері у четвер, 28 січня, президент України Володимир Зеленський обговорив з американським колегою Джо Байденом поточні дипломатичні зусилля по деескалації збройного конфлікту з РФ на Донбасі .

Про це глава держави написав у Twitter.

Had a long phone conversation with @POTUS. Обговорено новими дипломатичними ефектами на розв'язання і зміцнення на joint actions для future. Задоволений President @JoeBiden for ongoing military assistance. Можливості для фінансової підтримки до України були також розглянуті. pic.twitter.com/pAsQLYAuig — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

«Обговорили поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації та погодили спільні дії на майбутнє», — повідомив Володимир Зеленський.

Розмова двох президентів стала другою за цей місяць, третьою за два місяці і четвертою — з початку каденції Джо Байдена.

Під час неї український лідер також подякував Байдену за військову допомогу Україні у вигляді летальної зброї. Окрім того, сторони обговорили можливості надання фінансової підтримки від США Україні.

Факт проведення переговорів підтвердили у Білому домі.

«Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну», — йдеться у повідомленні .

Також у ході розмови Байден зазначив, що США надали Україні понад півмільярда доларів на цілі розвитку та гуманітарну допомогу минулого року. Він додав, що Вашингтон вивчає можливість додаткової макроекономічної підтримки, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням військової сили Росії.

Наголошується, що лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо забезпечення європейської безпеки, підтвердивши принцип «нічого про Україну без України».

«Президент Байден підтвердив підтримку Сполученими Штатами зусиль щодо врегулювання конфлікту в Нормандському форматі, висловивши надію, що підтвердження сторонами 26 січня умов припинення вогню у липні 2020 року допоможе знизити напруженість та просунути виконання Мінських угод», — повідомили у Білому домі.

Крім того, у розмові з президентом України американський лідер підкреслив, що незважаючи на від'їзд із Києва членів сімей співробітників американського посольства, посольство США в Києві залишається відкритим та повністю працездатним.

Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають варіанти прискорення постачання озброєння в Україну. Також він зазначив, що Вашингтон постійно контактує з Києвом щодо того, яка саме військова допомога йому потрібна.

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