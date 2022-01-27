Гороскоп Павла Глоби на 28 січня: Водолії зможуть легко вирішити фінансові питання, а для Риб настане плідний і насичений час

П'ятниця, 28 січня 2022 року — ідеальний день для того, щоб представники багатьох знаків зодіаку спромоглися вирішити свої фінансові проблеми. У цьому впевнений відомий астролог Павло Глоба, який раніше попередив про кардинальні зміни для шести знаків зодіаку.

Але при цьому важливо тримати в таємниці всі свої секрети та плани, а також не допускати ризику та непродуманих експериментів, пише slovofraza.com.

Овен

Овни можуть мати не дуже приємний настрій, тому здатні легко спровокувати конфлікт із близькими.

Телець

День вдалий для активних фізичних дій. Не відкладайте те, що ви можете зробити вже сьогодні. Спорт додасть вам життєвого тонусу.

Близнюки

Намагайтеся бути стриманішими, незважаючи на професійні невдачі. Пам'ятайте, що все можна виправити, якщо докласти трохи більше зусиль.

Рак

Якщо ви поставили собі мету — йдіть до неї, незважаючи ні на що. Якщо ви відступите від наміченого шляху — швидко втратите азарт.

Лев

Сьогодні не варто дуже поспішати. Виконуйте все грамотно, щоб не припуститися помилок.

Діва

Вам астрологи не радять ділитися своїми таємницями та планами навіть із найближчими друзями.

Терези

День для Терезів пройде дуже складно. Вам буде важко зосередитися на важливих завданнях, і стрес може взяти гору.

Скорпіон

Астрологи радять усі термінові завдання вирішити у першій половині дня. Ближче до вечора чекайте приємного повідомлення від старого друга чи подруги.

Стрілець

Сьогодні слід присвятити своїм зовнішнім змінам. Зміна зачіски чи іміджу покращать ваш настрій та вплинуть на загальне самопочуття.

Козеріг

Від зустрічей особистого характеру краще відмовитись, а ось робочі наради та переговори пройдуть успішно.

Водолій

День чудово підходить для вирішення фінансових питань, а другу половину дня присвятіть відпочинку, який вам необхідний.

Риби

Перша половина дня обіцяє бути плідною та насиченою, однак увечері ваші сили трохи вичерпаються і ви відчуєте втому та млявість.

Нагадаємо, кінець січня та початок лютого проходять під впливом ретроградного Меркурія.

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