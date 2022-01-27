Можлива агресія РФ: в Україні бізнес зобов'язали звітувати перед військкоматами — за що можуть оштрафувати

Через посилення напруженості у відносинах України та Росії особливу важливість набули військові обов'язки пересічних громадян та бізнесу, які покладаються на них й у мирний час. Серед іншого, підприємці повинні звітувати перед військкоматами про транспорт, що перебуває у них на обліку, а в разі порушення цього правила їм загрожує штраф. Про це пише UBR.ua.

Так, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько пояснює, що законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» для власників автотранспорту та спецтехніки — підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також для звичайних громадян — в Україні встановлено «військово-транспортний обов'язок».

Цей обов'язок необхідний для укомплектування технікою Збройних Сил України та інших військових формувань.

Виконання військово-транспортного обов'язку в мирний час передбачає ведення обліку транспортних засобів (МС) підприємствами, установами та організаціями, а, крім того, завчасним забезпеченням їхньої мобілізаційної готовності відповідно до певних завдань — поставлена на облік техніка має бути справною.

Правила постановки на облік, зазначає адвокат ЮФ Gracers Денис Соловей, регулюються Положенням про Військово-транспортний облік, затвердженим постановою Кабміну № 1921 від 28.12.2000 року.

Керівники підприємств зобов'язані подавати звіти до військкоматів двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня. У документації має бути представлена інформація не лише про наявність транспортних засобів, техніки та їх технічний стан, а й про працівників, які працюють на цій техніці.

Сама форма звіту зазначена у додатку № 1 (файл) до постанови № 1921. У ній підприємець наводить перелік техніки із зазначенням, серед іншого, типу, марки та року випуску авто.

До кожної одиниці, відповідно до форми, має бути прикріплено працівника. При цьому потрібно вказувати загальну кількість водіїв, операторів та машиністів, що працюють на підприємстві.

Примітно, що, крім самих транспортних засобів, військкомати вимагають вказувати наявність «металевої тари та заправного інвентарю» — бочок різного літражу, каністр та ручних паливних насосів.

«Важливо, що підприємства мають утримувати у належному стані техніку, будівлі, споруди та об'єкти інфраструктури, які підлягають передачі у разі мобілізації ЗСУ» , — наголошує Ясько.

У свою чергу, його колега Соловей уточнює — поставлену на облік техніку потрібно утримувати в «стані постійної готовності для передачі військовим формуванням». Крім того, за потреби підприємець повинен забезпечити «своєчасну доставку» техніки до певних пунктів передачі.

Транспорт і техніку можуть перевіряти представники військових комісаріатів щодо мобілізаційної готовності не частіше одного разу на рік, але не рідше трьох разів на п'ять років у мирний час.

Наразі подати звіт в електронній формі неможливо — представнику підприємства потрібно з'явитися до військкомату до вказаних у законодавстві термінів, скаржаться підприємці.

У той же час неподання зазначеної інформації, вказує на формулювання в законі Ясько, «підриває мобілізаційну підготовку в державі та є порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відповідно, це тягне за собою певні санкції: згідно зі ст. 210−1 Кодексу про адмінпорушення, у вигляді штрафу для керівників підприємств у розмірі 3400−5100 грн (200−300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за перше порушення, а за повторне протягом року та вчинене у «особливий період» — 5100−8500 грн .

«В окремих випадках, коли порушення скоєно в особливий період, покарання може передбачати і кримінальну відповідальність», — зазначив Ясько. Ідеться про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

У разі фіксації порушення представник військкомату становить адмінпротокол. Потім виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення, яке вручається правопорушнику особисто, або прямує на пошту.

Втім, зауважив Соловей, у разі несуттєвих порушень відповідальна особа військкомату може і не складати протоколу. А за малозначності скоєного правопорушення уповноважений вирішувати справу може навіть звільнити юрособу від адмінвідповідальності та обмежитися усним зауваженням.

Що ще потрібно подавати у військкомати

Крім техніки, підприємства, організації та установи мають вести облік призовників та військовозобов'язаних. Основним нормативним актом, який регулює подання такої звітності, розповідає Денис Соловей, є постанова уряду від 07.12.2016 № 921, яка затвердила порядок організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних.

Відповідно до нього підприємства повинні:

перевіряти у працівників при прийомі на роботу наявність облікових документів (при цьому прийом на роботу військовозобов'язаних та призовників здійснюється лише після взяття їх на військовий облік у військкоматах або у разі знаходження на військовому обліку в СБУ);

забезпечувати явку призовників/військовозобов'язаних у військкомати на їхній виклик;

повідомляти про звільнених та прийнятих призовників та військовозобов'язаних у семиденний термін;

вносити зміни до облікових даних призовників та військовозобов'язаних протягом п'яти днів з моменту отримання відповідних документів. Дані, про які тут йдеться, стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи та посади.

Крім цього, слід повідомляти у військкомати (за формою додатку 3 постанови № 921 — файл) про призовників та військовозобов'язаних, які порушують правила військового обліку, а також вести та зберігати журнал з результатами перевірок призовників та військовозобов'язаних, у якому має бути звірка цих даних з відомостями районних чи міських військкоматів.

Список громадян, які підлягають приписці до призовних пунктів, слід подавати щорічно до 1 грудня відповідно до форми додатку № 3.

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