Командувач Сил тероборони розповів, чому будуть навчати резервістів

Про створення в Україні Сил тероборони, про те, що вже зроблено та що треба зробити, щоб система стала потужною, та як будуть навчати резервістів, «ФАКТАМ» розповів командувач Сил тероборони генерал Юрій Галушкін.

— Після укладання контракту резервіст протягом року має пройти 120-годинні заняття в цьому батальйоні. За цей час ми маємо його підготувати до виконання завдань, — говорить генерал Галушкін. — Тобто кожний батальйон має свій територіальний резерв, і у випадку дестабілізації обстановки у лічені години буде розгорнута система тероборони, щоб узяти під контроль усі об’єкти комунікацій та інші об’єкти.

Ми його вчимо не воювати, а виконувати завдання Сил територіальної оборони. Наприклад, пустити ракету з «Точки-У» або застосувати «Гіацинт» резервіст не зможе. А от знищувати з протитанкового засобу ціль, запустити ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу по вертольоту, застосувати стрілецьку зброю під час охорони об’єктів критичної інфраструктури він зможе.

Щодо озброєння резервістів (є дивні чутки, що озброять «тітушок»), то в законі чітко все прописано. По-перше, Сили територіальної оборони мають контролювати всіх своїх резервістів. По-друге, людина перед укладанням контракту має пройти ретельну перевірку.



Щоб людина підписала контракт у батальйоні, вона принаймні в цьому районі має бути прописана. Є Служба безпеки, є військова контррозвідка, є командування батальйону. Ми відкрито говоримо, що готуємо націю до спротиву. Резервісти Сил територіальної оборони -- це мешканці цього району. У районі знають, хто патріот, хто ні, хто налаштований на якийсь сепаратизм, а хто має антиукраїнські настрої, хто деструктивний. Ну, не може потрапити така людина в резерв батальйону територіальної оборони.

Територіальна оборона і здійснена для того, щоб до розгортання основної групи військ не було проявів сепаратизму, щоб не діяли диверсійно-розвідувальні групи агресора. Ми маємо забезпечити оборону й охорону комунікацій, державних інституцій, лікарень тощо. Зрозуміло, що головний акцент -- на охороні критичних об’єктів інфраструктури. Нас будуть залучати до цього.

Повне інтерв`ю з командувачем Сил тероборони генералом Юрієм Галушкіним читайте тут.

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