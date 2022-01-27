Як стати резервістом: роз’яснив командувач Сил тероборони

Як має діяти мешканець райцентру, який бажає стати резервістом Сил тероборони, «ФАКТАМ» розповів командувач Сил тероборони генерал Юрій Галушкін.

— У районі розташований батальйон, це військова структура. І в цьому ж районі формується резерв територіальної оборони. Підкреслюю, він складатиметься з жителів цього району. Це ключове, — говорить генерал Галушкін. - Так от, якщо якась людина хоче стати резервістом, вона приходить у цей батальйон. Там розглядають її кандидатуру. Якщо все добре, людину супроводжують у територіальний центр комплектування і соціальної підтримки за місцем проживання (з 1 листопада 2020 року військкомати переформували в такі територіальні центри. -- Авт.). Там оформлять особову справу і дадуть кваліфіковані роз’яснення з усіх питань. Після проходження медичної комісії людина підписує трирічний контракт і стає резервістом Сил територіальної оборони, приписаним до цього батальйону. Ми вже організували процес укладання контрактів. Хотів би, щоб громадяни активніше до цього долучалися, адже нам потрібно мати в підсумку 130 чи 150 тисяч резервістів.

Щодо забезпечення, людина повинна бути забезпечена спорядженням, зброєю, боєприпасами, бронежилетом, каскою тощо за рахунок держави. У разі прийняття рішення про розгортання Сил територіальної оборони цей резервіст знає, що він буде призваний тільки в цей батальйон. Він у найкоротший час прибуває туди, отримує все, що належить, і починає виконувати завдання, які він вже знає.

Про те, як буде побудована система територіальної оборони, що вже зроблено і що треба зробити негайно, щоб вона стала потужною, читайте в інтерв`ю «Нас не злякали у 2014 році, то чому ми маємо лякатись тепер?» — командувач Сил тероборони генерал Юрій Галушкін.

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